Криворожский депутат от "Оппоблока" задекларировал квартиру в России

Криворожский депутат от "Оппоблока" Васильченко Дмитрий Сергеевич задекларировал квартиру в РФ. Соответствующая информация доступна на сайте электронных деклараций, передает Depo.Днепр.

Депутат Криворожского горсовета от "Оппозиционного блока" имеет в собственности или совместной собственности пять объектов недвижимости. В частности, в 2016 году он вступил в права собственности квартиры площадью 30 кв. м в России стоимостью 250 тыс. грн.

Читайте такжеГПУ подозревает нардепа в уклонении от уплаты налогов

Также он с 1974 года имеет 50% права на дом в России площадью более 500 кв. м вместе с иностранным гражданином.

В собственности депутата также находится 25-летний автомобиль ВАЗ. Доход Васильченко за 2016 год составил 320 тыс. грн.