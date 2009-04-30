Тимошенко довольна своей поездкой к хорошему соседу Путину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО довольная результатами своего визита в Москву и убеждена в продолжении конструктивного сотрудничества между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции. (Ю.ТИМОШЕНКО посетила Россию с визитом 29 апреля - УНИАН).

По словам премьер-министра, регулярное проведение заседаний Экономического комитета по сотрудничеству между Украиной и Россией является весомым вкладом в дальновидность и стабильность отношений между нашими странами.

«Все переговоры, все встречи проходили в дружеской обстановке, все вопросы, которые так или иначе надо было решить, и которые были напряженными, они решены. Я как премьер-министр довольна этой поездкой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отметила, что на сегодня достаточно оснований, чтобы считать, что Украина и Россия являются партнерами, хорошими соседями и странами, которые строят свои отношения на надежной базе сохранения национальных интересов каждой страны.