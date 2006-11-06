Катеринчук назвал главную проблему Нашей Украины

Народный депутат Украины, председатель исполнительного комитета партии „Народный Союз Наша Украина” Николай КАТЕРИНЧУК считает, что должность председателя Совета НСНУ должна быть ликвидирована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК заявил на пресс-конференции во время визита в Винницу.

„Я убежден, что одна из главных проблем нашей партии – это когда принималось какое-то решение, то Президенту рассказывали о позиции партии, а партии рассказывали о позиции Президента”, - сказал он. Н.КАТЕРИНЧУК считает, что новое руководство партии должно быть построено таким образом, чтобы Президент имел непосредственную возможность участия в дискуссии при принятии решения, а партия имела возможность влиять на курс и позицию Президента.

Кроме того, он отметил, что „сегодня существует кризис недоверия к партии, и это нужно изменить путем совместных действий Президента и партии”.

„Я думаю, что вопрос обновления партии и ее робота в оппозиционном статусе является очень важным”, - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.