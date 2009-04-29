Путин: Россия не претендует на управление украинской ГТС

Россия не претендует на управление украинской газотранспортной системой Украины (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на совместном с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО брифинге в Москве.

«Мы не претендуем на управление ГТС», - сказал В.ПУТИН.

При этом он заявил, что модернизация ГТС без участия России как основного поставщика газа невозможна. Это, отметил российский премьер, понимают и в Украине. «Есть понимание, что эффективная модернизация системы, которая обеспечивает бесперебойную поставку газа в Европу, возможна только с участием России», - заявил В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что Россия продолжает рассматривать вариант создания международного консорциума по управлению ГТС как необходимое условие в этом процессе.

В свою очередь премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Россия будет принимать участие в модернизации ГТС. "Мы Россию и «Газпром» видим партнерами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем она подчеркнула, что Россия уже получила приглашение участвовать в модернизации, и, прежде всего, такое сотрудничество, по ее словам, может заключаться, в частности, в участии российских компаний в достройке газопровода, а также в работах по модернизации ГТС.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Россия может стать одним из основных партнеров по модернизации ГТС.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции «ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу» была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

На совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что Украина и Европейский Союз планируют привлечь Россию к модернизации газотранспортной системы.

Заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что ОАО «Газпром» считает, что модернизацию украинской газотранспортной системы лучше всего проводить в рамках международного консорциума.

Представитель «Газпрома» отметил, что на сегодня консорциум уже зарегистрирован, и по 50% его акций принадлежат «Газпрому» и НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» создано во исполнение заявления президентов Украины и России о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли от 7 октября 2002 года.

Учредительные документы о создании Международного консорциума при участии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.

Уставный капитал общества составляет 186,55 млн. грн.