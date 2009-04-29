Путин: Россия не претендует на управление украинской ГТС
... но без участия РФ не обойтись
Россия не претендует на управление украинской газотранспортной системой Украины (ГТС).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на совместном с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО брифинге в Москве.
«Мы не претендуем на управление ГТС», - сказал В.ПУТИН.
При этом он заявил, что модернизация ГТС без участия России как основного поставщика газа невозможна. Это, отметил российский премьер, понимают и в Украине. «Есть понимание, что эффективная модернизация системы, которая обеспечивает бесперебойную поставку газа в Европу, возможна только с участием России», - заявил В.ПУТИН.
При этом он подчеркнул, что Россия продолжает рассматривать вариант создания международного консорциума по управлению ГТС как необходимое условие в этом процессе.
В свою очередь премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Россия будет принимать участие в модернизации ГТС. "Мы Россию и «Газпром» видим партнерами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вместе с тем она подчеркнула, что Россия уже получила приглашение участвовать в модернизации, и, прежде всего, такое сотрудничество, по ее словам, может заключаться, в частности, в участии российских компаний в достройке газопровода, а также в работах по модернизации ГТС.
Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что Россия может стать одним из основных партнеров по модернизации ГТС.
Как сообщал УНИАН, 23 марта в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.
По итогам инвестконференции «ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу» была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.
На совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сказала, что Украина и Европейский Союз планируют привлечь Россию к модернизации газотранспортной системы.
Заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий ГОЛУБЕВ заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что ОАО «Газпром» считает, что модернизацию украинской газотранспортной системы лучше всего проводить в рамках международного консорциума.
Представитель «Газпрома» отметил, что на сегодня консорциум уже зарегистрирован, и по 50% его акций принадлежат «Газпрому» и НАК «Нафтогаз Украины».
Справка УНИАН. ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» создано во исполнение заявления президентов Украины и России о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли от 7 октября 2002 года.
Учредительные документы о создании Международного консорциума при участии ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.
Уставный капитал общества составляет 186,55 млн. грн.