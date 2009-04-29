Литвин отреагировал на схему, где он - Президент: вроде, всё правильно

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН уклоняется от прямого ответа на вопрос о его участии в президентских выборах, передает корреспондент УНИАН.

«Оставим это еще на один приезд (в Крым). Мне нужен повод для того, чтобы встречаться с вами. И мы внимательно обсудим этот вопрос», - ответил В.ЛИТВИН сегодня на пресс-конференции в Симферополе на вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на выборах главы государства.

При этом, комментируя слова лидера депутатской фракции Блока Литвина в парламенте Игоря ШАРОВА о том, что самая лучшая управленческая формула для Украины такова: Владимир ЛИТВИН – Президент Украины, Арсений ЯЦЕНЮК – председатель Верховной Рады, а Юлия ТИМОШЕНКО – премьер-министр, политик сказал: «Вроде, всё правильно».