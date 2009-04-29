Пискун: при Ющенко работать генпрокурором не хочу и не буду

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН заявляет, что ни при каких условиях он не хочет быть генеральным прокурором при президентстве Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ПИСКУН сказал сегодня во время пресс-конференции.

«Я хочу быть генпрокурором, но я неоднократно заявлял, что при Президенте ЮЩЕНКО работать генпрокурором не хочу и не буду», - сказал он.

В связи с этим С.ПИСКУН заверил, что, несмотря на решение суда о незаконности указа Президента относительно его освобождения от должности генпрокурора, он не собирается писать заявление о восстановлении на этом посту. С.ПИСКУН объяснил это тем, что на сегодня в Украине есть генеральный прокурор, и он не хочет мешать работе этого ведомства.

При этом С.ПИСКУН заметил, что спокойно отнесся к намерению Секретариата Президента в апелляционном порядке обжаловать решение суда о признании незаконным указа о его освобождения от должности генпрокурора. «Это нормальный процесс, и это признак демократии», - сказал С.ПИСКУН.

По словам С.ПИСКУНА, для него главное, чтобы обществу было понятно, что он был незаконно освобожден от должности генерального прокурора.

«Мне не надо никого сажать в тюрьму, мне надо, чтобы народ понял, что я было незаконно лишен полномочий, и я не смог довести до конца расследование резонансных дел», - сказал он.

При этом, по словам С.ПИСКУНА, если будет восстановлено верховенство права, то будут основания считать, что Президент незаконно освободил от должности генпрокурора С.ПИСКУНА, и этому факту может быть дана соответствующая оценка.

«В этом есть составляющая преступления, предусмотренная статьей 366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог» – УНИАН), и можно сделать вывод, чем это закончится, а я не сомневаюсь, что данный вопрос будет поднят», - сказал С.ПИСКУН.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева 24 апреля 2009 г. признал незаконным Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 24 мая 2007 г. №469/2007 “О признании утратившим силу Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года №357”. Указом от 26 апреля 2007 года С.ПИСКУН был восстановлен в должности генерального прокурора Украины.

26 апреля 2007 г. Президент возобновил С.ПИСКУНА в должности генерального прокурора Украины во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева. В то же время, 24 мая 2007 года В.ЮЩЕНКО подписал Указ №469/2007 “О признании утратившим силу Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года №357”.

Как говорится в обнародованном официальным интернет-представительством главы государства документе, “с целью обеспечения выполнения норм Конституции Украины о несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности и в соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об особенностях освобождения от должностей лиц, совмещающих депутатский мандат с другими видами деятельности» признать утратившим силу Указ Президента Украины от 26 апреля 2007 года №357 «Вопрос С.Пискуна». С.ПИСКУН обжаловал этот указ.

В то же время, несмотря на решение суда, С.ПИСКУН заявил, что не будет писать заявление о восстановлении в должности генерального прокурора Украины. С.ПИСКУН отметил, что решением Окружного апелляционного админсуда Киева отменен «незаконный указ о моем освобождении, а поэтому, автоматически это означает, что работает указ о моем назначении» на должность генерального прокурора.

Секретариат Президента Украины намерен обжаловать решение суда о признании незаконным указа Президента Украины относительно освобождения С.ПИСКУНА.