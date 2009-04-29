У Ющенко обещают выполнить любое решение КС о дате выборов

Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК надеется, что КС по результатам рассмотрения представления Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно постановления парламента о назначении выборов главы государства на 25 октября даст четкую и понятную методологию по определению даты проведения президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам в ходе рассмотрения в КС дела по постановлению парламента о дате президентских выборов.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, Конституционный Суд не определяется по вопросу конкретной даты проведения выборов.

«Но я так понимаю, что по завершении рассмотрения дела будет правовая позиция, в которой, очевидно, будет понятна методология определения даты президентских выборов», - сказала она.

М.СТАВНИЙЧУК отметила, что срок полномочий Президента как до внесения изменений в Конституцию, так и после них, является одинаковым - пять лет. При этом она отметила, что в вопросах соблюдения и выполнения Конституции и решений Конституционного Суда необходимо исходить из того, что они являются обязательными для выполнения всеми субъектами правоотношений.

Комментируя заявления представителей некоторых политических сил, что выборы состоятся 25 октября, несмотря ни на какое решение КС, М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула: «Каким бы ни было решение Конституционного Суда, его необходимо исполнять».

В свою очередь, представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Анатолий СЕЛИВАНОВ отметил, что обратное действие законов и Конституции Украины невозможно. Он подчеркнул, что действующая редакция статьи 103 Конституции, на которую в своем представлении ссылается Президент, начала действовать с 2006 года, а выборы состоялись по старой Конституции – в 2004 году.

«Тот, кто избирался, знал, что срок полномочий Президента начинается с момента, когда были проведены выборы, которые проводились на основании закона о выборах Президента», - сказал он.

А.СЕЛИВАНОВ подчеркнул, что Верховная Рада, принимая соответствующее постановление, учитывала, что срок полномочий Президента включает все процедуры, в том числе выборы 25 октября 2004 года.