ГПУ подозревает нардепа в уклонении от уплаты налогов

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование по факту совершения одним из народных депутатов Украины уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.212 УК Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева от 15 сентября, которым удовлетворено ходатайство прокуроров о временном доступе к вещам.

"Управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000002703 от 19.08.2017, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.212 УК Украины", - говорится в постановлении.

По версии следствия, депутат Верховной рады Украины восьмого созыва подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ежегодную электронную декларацию за 2015 год, в которой задекларировал, в частности, наличные средства в сумме 1 077 000 долларов США и 2 750 000 гривен. Кроме того, депутат указал в электронной декларации право частной собственности на 6 земельных участков, произведение искусства, два охотничьих ружья производства Benelli. Однако отмечается, что, по данным Государственной фискальной службы Украины, доходы депутата за период с 1998 по 2015 года, с которых уплачены налоги и другие обязательные платежи, составили всего 3 417 712,5 грн.

Читайте такжеБалога задекларировал три авто, квартиру, дачу, землю, коллекцию картин и 159,5 тысяч гривен доходов

В постановлении Печерского райсуда не указано имя народного депутата, однако информация о задекларированных средства и ценном имуществе совпадают с информацией, указанной в декларации внефракционного народного депутата Украины Ивана Балоги за 2015 год.

По решению суда, следователи могут изъять, в частности, все декларации депутата за 2015 и 2016 годы. "Определить срок действия постановления в течение одного месяца, который исчислять со дня вынесения постановления следственным судьей. В случае неисполнения решения о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в соответствии с положениями этого Кодекса с целью нахождения и изъятия указанных вещей и документов ", - отмечается в постановлении.