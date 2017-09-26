Власти России начинают понимать, что конфликт на Донбассе может им дорого стоить - Волкер
Они считали, что смогут создать еще один замороженный конфликт, однако сейчас они начинают понимать, что это им не на пользу.
Власти России начинают понимать, что конфликт на Донбассе может им дорого стоить. Такое мнение специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер выразил в интервью "Голосу Америки".
Читайте такжеРоссия не пойдет на уступки по Донбассу - частная разведка США«Россия стремилась влиять на правительство в Киеве, она хотела иметь пророссийское правительство. Осуществив вторжение и оккупацию части Украины, они потеряли благосклонность населения к России. Сейчас Украина более объединенная, более антироссийская и более прозападная, чем когда-либо», - заявляет он.
«Они (представители российских властей - УНИАН) считали, что смогут создать еще один замороженный конфликт, вроде Абхазии или Южной Осетии, и смогут добиться своего, однако сейчас они начинают понимать, что это им не на пользу, а наоборот - может дорого стоить», - добавил Волкер.
По его мнению, в связи с этим власти РФ могут попытаться изменить тактику.
«Итак, их расходы растут, просто финансовые расходы, связанные с содержанием Донбасса, и они с этого ничего не получают, поэтому это минимум открывает путь к тому, что Россия, возможно, попытается изменить тактику», - предположил спецпредставитель США.