Власти России начинают понимать, что конфликт на Донбассе может им дорого стоить - Волкер

Власти России начинают понимать, что конфликт на Донбассе может им дорого стоить. Такое мнение специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер выразил в интервью "Голосу Америки".

Читайте такжеРоссия не пойдет на уступки по Донбассу - частная разведка США«Россия стремилась влиять на правительство в Киеве, она хотела иметь пророссийское правительство. Осуществив вторжение и оккупацию части Украины, они потеряли благосклонность населения к России. Сейчас Украина более объединенная, более антироссийская и более прозападная, чем когда-либо», - заявляет он.

«Они (представители российских властей - УНИАН) считали, что смогут создать еще один замороженный конфликт, вроде Абхазии или Южной Осетии, и смогут добиться своего, однако сейчас они начинают понимать, что это им не на пользу, а наоборот - может дорого стоить», - добавил Волкер.

По его мнению, в связи с этим власти РФ могут попытаться изменить тактику.

«Итак, их расходы растут, просто финансовые расходы, связанные с содержанием Донбасса, и они с этого ничего не получают, поэтому это минимум открывает путь к тому, что Россия, возможно, попытается изменить тактику», - предположил спецпредставитель США.