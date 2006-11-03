Ющенко отвергает закулисные торги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Верховная Рада должна удовлетворить заявления об отставке всех четырех министров, назначенных в правительство по квоте “Нашей Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

По его словам, Президент считает вопрос с министрами от «Нашей Украины» делом взаимоотношений «Нашей Украины» и парламентского большинства. «Президент отвергает возможность каких-либо закулисных торгов или договоренностей о том, чтобы оставить этих министров в должностях за какие-то уступки большинству со своей стороны», - сказал В.БАЛОГА.

В Секретариате Президента считают, что из моральных, этических и политических соображений Верховная Рада должна отправить в отставку всех четырех министров, которые подали заявления об увольнении, подчеркнул В.БАЛОГА.

По его словам, Президент считает, что главным критерием при назначении новых кандидатур на вакантные должности должен быть профессионализм, а также «это должны быть новые лица в правительстве».

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Верховная Рада отправила в отставку министра юстиции Романа ЗВАРИЧА и министра культуры и туризма Игоря ЛИХОВОГО, назначенных в правительство по квоте “Нашей Украины”. Сразу же на эти должности были назначены Александр ЛАВРИНОВИЧ и Юрий БОГУЦКИЙ.

В то же время ВР перенесла рассмотрение заявлений об отставке еще двух министров от “Нашей Украины” - здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО и по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО.

Как пояснил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, правительство не готово внести свои кандидатуры на эти должности.

Сегодня премьер заявил, что не видит проблем в работе министра здравоохранения и министра по делам семьи, молодежи и спорта.

Вместе с тем, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что хочет еще раз обсудить этот вопрос с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО.