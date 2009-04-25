В НУ-НС намекнули ПР и БЮТ, что на создание "ширки" времени - в обрез

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Павел ЖЕБРИВСКИЙ считает, что Блоку Юлии Тимошенко и Партии регионов целесообразно создавать коалицию лишь до конца мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире ток-шоу «Свобода на «Интере».

По словам П.ЖЕБРИВСКОГО, если до конца мая БЮТ и Партия регионов не создадут коалицию с целью внесения изменений в Конституцию, то до президентских выборов это уже нет смысла делать.

Он напомнил, что для внесения изменений в Конституцию необходимо проведение двух подряд сессий Верховной Рады, чтобы принять эти изменения в первом чтении, отправить в Конституционный Суд для предоставления заключения и на следующей сессии принять их в целом.

По мнению депутата, только в таком случае коалицию БЮТ и Партии регионов было бы целесообразно создавать.