Колесников перечислил деньги на памятник Ватутину в Донецке

Народный депутат от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ перечислил более 200 тыс. грн. на установку в Донецке памятника командующему 1-м Украинским фронтом Николаю Ватутину.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии горсовета сказал городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Председатель областной организации Партии регионов Борис Викторович КОЛЕСНИКОВ внес из личных своих сбережений больше 200 тыс. грн. на строительство этого памятника», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. При этом он напомнил, что сам он также перечислил на строительство этого памятника месячную зарплату в размере 7900 грн. и призвал депутатов «поддержать эту инициативу».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО также сообщил, что открытие памятника состоится в сентябре 2009 года ко Дню освобождения Донбасса. Установят памятник в сквере у городского совета.