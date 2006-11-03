Кушнарев решил повоспитывать Луценко

Народный депутат из фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ не исключает, что по результатам рассмотрения отчетов министров обороны и иностранных дел будет принято решение об их отставке, но убежден, что это не приведет к роспуску парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Е.КУШНАРЕВ отметил, что отчеты Бориса ТАРАСЮКА и Анатолия ГРИЦЕНКО не будут простыми. «К ним действительно есть очень много вопросов. И когда нас пытаются обвинить, что это политический подход, то я не понимаю, какой другой подход может быть к министрам коалиционного правительства», - отметил он.

По его словам, антикризисная коалиция несет политическую ответственность за действия созданного ею правительства. «Как же мы должны относиться к тому, что отдельные министры в этом правительстве фактически формируют оппозиционную пятую колонну, позволяют себе комментарии по уже принятым решениям, при чем комментарии иногда унизительные по отношению коалиции и правительству, и лично премьер-министру – любые попытки прикрыть действия этих министров тем, что они в правительстве по квоте Президента, по моему мнению, нелепы», - сказал он, добавив, что правительство - это цельный организм, в том числе и политический орган. И должен быть неразрывно связан с антикризисной коалицией. «Поэтому будет (коалиция – УНИАН) очень жестко добиваться от этих министров ответов: они собираются работать в рамках единой политики, которую наработала антикризисная коалиция… Если нет, и они одной ногой в правительстве, а головой в оппозиции, то я не думаю, что мы с этим согласимся», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Отвечая на вопрос, что будет делать антикризисная коалиция, если Президент внесет на должности министров опять кандидатуры Б.ТАРАСЮКА и А.ГРИЦЕНКО, Е.КУШНАРЕВ отметил, что это не имеет смысла, и это будет означать, что эти ведомства будут возглавлять исполняющие обязанности, которых будет назначать премьер-министр.

Е.КУШНАРЕВ категорически не соглашается, что это может стать причиной роспуска парламента. «Норма о двух месяцах упоминается в Конституции во время его (правительства) формирования, а не в период деятельности. Это все юридическая казуистика, у которой нет никакой перспективы. Правительство дееспособно, если в нем есть более половины членов», - отметил депутат. Он считает, что подобные разговоры бесперспективны.

Комментируя высказывания, что у Е.КУШНАРЕВА есть личные мотивы по постановке вопроса об отставке Юрия ЛУЦЕНКО, Е.КУШНАРЕВ не согласился с этим мнением.

«Я что возбуждаю уголовные дела против господина Ю.ЛУЦЕНКО, или я требую посадить его в тюрьму. Знаете, когда я вчера слушал его, у меня возникло мнение, что иногда детей, для того, чтобы они лучше поняли неправильность своих действий, заставляют эти поступки почувствовать на себе. Пусть он подумает, как было тысячам людей, которых абсолютно безосновательно обвиняли и даже бросали за решетку», - сказал Е.КУШНАРЕВ, выразив сомнение, что Ю.ЛУЦЕНКО способен делать выводы.