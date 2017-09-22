На Львовщине суд продолжил рассмотрение дела Саакашвили (онлайн-трансляция)

На Львовщине проходит судебное заседание по делу Михеила Саакашвили. Сам политик на заседание не явился, так как, по его словам, на сегодня у него запланированы митинги.

Предыдущее заседание перенесли по просьбе адвокатов подсудимого. Они потребовали дополнительные документы от пограничников.

Напомним, что политика обвиняют в незаконном пересечении границы.