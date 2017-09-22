На Львовщине суд продолжил рассмотрение дела Саакашвили (онлайн-трансляция)

11:55, 22 сентября 2017
Политика
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Политика обвиняют в незаконном пересечении границы. 

Михеил Саакашвили под АПУ в Киеве / фото УНИАН

На Львовщине проходит судебное заседание по делу Михеила Саакашвили. Сам политик на заседание не явился, так как, по его словам, на сегодня у него запланированы митинги.

Предыдущее заседание перенесли по просьбе адвокатов подсудимого. Они потребовали дополнительные документы от пограничников.

Напомним, что политика обвиняют в незаконном пересечении границы

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Теги: #дело Саакашвили#суд по Саакашвили