Мэр Житомира считает, что "госбюджет-2018 остановит развитие общин и местного самоуправления"

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин убежден, что предложенный госбюджет-2018 остановит развитие общин и местного самоуправления. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сухолин написал сегодня на своей странице в Фейсбук.

По его словам, "к такому выводу пришли, обсуждая с коллегами бюджет на следующий год в рамках Ассоциации городов Украины (АГУ) на ХІІІ Украинском муниципальном форуме в Одессе".

Сухомлин отметил, что в следующем году в госбюджете "опять не решен вопрос с льготными перевозками, государство до сих пор не предложила механизм монетизации льгот".

По его словам, все льготы, предусмотренные государством, опять перекладываются на плечи местных бюджетов. "Для житомирян – это дополнительные расходы более 60 миллионов гривен из бюджета города дотаций трамвайно-троллейбусному управлению на льготные перевозки",- отметил Сухомлин.

Также он написал, что Ассоциации городов Украины (АГУ) на ХІІІ Украинском муниципальном форуме в Одессе рассматривала, в частности, вопрос повышения зарплат учителям.

"Второй важный вопрос, который мы рассматривали, – это повышение зарплат для учителей. В бюджете на 2018 год это ляжет бременем на местное самоуправление. Это недопустимо, потому что это - обязательство государства. Также, реверсная дотация, которая ранее была 50х50, в следующем году будет 80х20. То есть, государство планирует забирать из местных бюджетов налогов на 30% больше, чем в прошлом году",- отметил мэр Житомира.

Сухомлин выразил несогласие с тем, чтобы льготы за услуги жилищно-коммунального хозяйства оплачивали местные бюджеты."Еще одна ненормальная ситуация - предусмотрение льгот за услуги ЖКХ. Со следующего года бюджетом предусмотрено, что эти льготы должны выплачиваться из местных бюджетов. Опять же, льготы предусматривает государство, а оплачивать их должны местные бюджеты. Это нагрузка на бюджеты городов на десятки и сотни миллионов гривен",- написал Сухомлин.

Он также сообщил, что, по его мнению, в бюджете Министерства обороны Украины следует предусмотреть деньги на уплату земельного налога, которые направляются в местные бюджеты."По моей инициативе в протокол заседания управления АГУ было внесено предложение: предусмотреть в бюджете Министерства обороны Украины деньги на уплату земельного налога, которые направляются в местные бюджеты. Уже два года наш город не получает этого налога. Для такого города как Житомир - это потеря около 25 миллионов гривен в год",- отметил Сухомлин.

"Проголосованные предложения АГУ мы будем доводить до бюджетного комитета и Премьер министра Украины. Также договорились, что каждый мэр будет доносить эту информацию до всех депутатов Верховной Рады Украины от городов и области независимо от политического представительства",- добавил он.

Как сообщал УНИАН, делегация городов Житомирщины приняла участие в работе ХІІІ Украинского муниципального форума в Одессе".