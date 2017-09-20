Ни один российский президент не выведет Крым из состава РФ - экс-канцлер Германии

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер убежден, что ни один российский президент в будущем "не выведет Крым из состава России". Об этом он заявил в интервью журналу Stern, передает ЕвроПравда.

Герхард Шредер предостерег перед возможным риском "отчуждения" между Россией и Германией.

"Из-за нашей общей истории многие россияне разочарованы немецким отношением, особенно из-за политики санкций", - сказал он.

По его словам, "Крым был частью России с 18 века". "Я предрекаю, что ни один президент России вновь не выведет Крым из состава страны", - заявил Шредер.

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Он добавил, что в отношениях с Россией Германии "не следует руководствоваться интересами США, поскольку Соединенные Штаты не заинтересованы в сильной России".

В разговоре Шредер рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным, отметив, что они - друзья.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.