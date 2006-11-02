Гриценко пока не нашел компромисса с Азаровым

Министерство финансов Украины не учло потребности Министерства обороны в проекте Государственного бюджета на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

“Нам пока не удалось найти компромисс с Министерством финансов в плане общей суммы расходов на Вооруженные силы на следующий год. Эта работа пока продолжается”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В то же время он положительно оценивает изменения к тем статьям бюджета, которые сохраняют социальные стандарты для увольняющихся офицеров и военных пенсионеров.

“Изъяты из проекта бюджета статьи, которые уменьшают социальные стандарты. Я оцениваю это положительно”, - добавил он.