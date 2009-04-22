Ющенко убежден, что парламент не поможет расследовать его отравление

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Генеральная прокуратура расследует уголовное дело, возбужденное по факту его отравления, однако считает, что парламентская Временная следственная комиссия по этому вопросу не поможет в расследовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО считает, что результат расследования дела о его отравлении будет положительным. Он отметил, что у следствия наблюдается прогресс, и на данный момент следователями уже проведена весомая и результативная работа. Президент подчеркнул, что доволен работой Генпрокуратуры.

В то же время Президент убежден, что парламентская ВСК по этому вопросу «ничего не даст следствию». По словам В.ЮЩЕНКО, ее целью является как можно дольше затягивать процесс расследования дела.

«Там есть очевидный политический интерес», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО также добавил, что, кроме этого, парламентская ВСК превышает свои полномочия.

Как сообщал УНИАН, 25 марта народные депутаты Украины Елена ЛУКАШ и Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) внесли в парламент проект постановления «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на пост Президента Украины ЮЩЕНКО Виктора Андреевича и выяснении причин и выявления лиц виновных в промедлении с расследованием уголовного дела и передачи материалов в суд».

В интервью УНИАН Е.ЛУКАШ сказала, что такая ВСК нужна для того, чтобы «эта карта не использовалась никем в ходе избирательной кампании».

31 марта ВР создала ВСК по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО. Председателем ВСК избран народный депутат от фракции Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ.