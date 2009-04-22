Кириленко: движение "За Украину" создано не для политики

Лидер общественного движения “За Украину!”, народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО заверяет, что объявление внеочередных парламентских выборов не ускорит преобразование его движения в партию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в Тернополе.

Как отметил В.КИРИЛЕНКО, он вообще не верит, что в этом году возможны досрочные парламентские выборы.

«Но если такое и произойдет, то это никак не отразится на общественном движении “За Украину!”, потому что все-таки оно создано не для политики в чистом виде и не для участия в выборах. Оно создано, чтобы быть мостиком между людьми и властью, чтобы патриоты не разочаровывались, а искали новые точки объединения усилий”, – сказал В.КИРИЛЕНКО.

Вместе с тем, он не исключил, что со временем движение превратится в партию. “Это будут решать люди. Если это им будет нужно, то движение “За Украину!” может стать партией, это не исключено… Если активность движения будет достойна того, чтобы перерасти в политическое представительство интересов людей, значит, этому быть. Если мы не сможем быть полезными людям, значит, останемся одной из многих общественных организаций”, – заметил В.КИРИЛЕНКО.