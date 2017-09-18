Парубий об объединении БПП с НФ: никакого решения пока что нет
Председатель парламента добавил, что в случае, если удастся договориться об объединении - состоится специальный брифинг.
Председатель Верховной рады Андрей Парубий подтвердил существование консультаций по объединению в общую партию "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко".
Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в понедельник, пишет Украинская правда.
"Такие разговоры идут. Также известно, что никакого решения по этому поводу не принято. Это все, что могу сказать", - заявил Парубий.
Председатель парламента добавил, что в случае, если удастся договориться об объединении - состоится специальный брифинг.
"Если произойдет объединение, тогда мы выйдем на брифинг", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, уже несколько недель между командами Петра Порошенко и Арсения Яценюка ведутся переговоры об объединении в единую партию власти.