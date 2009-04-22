Ющенко требует от СБУ и МВД расследовать убийство Максима Чайки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел провести тщательное расследование убийства активиста украинского молодежного движения «Сич» Максима Чайки членами организации «Антифашистское действие».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

В частности, по ее словам, В.ЮЩЕНКО обратился к МВД и СБУ с требованием тщательно расследовать резонансное убийство М.Чайки, совершенное на прошлой неделе в Одессе.

И.ВАННИКОВА подчеркнула, что Президент требует от правоохранительных органов тщательным образом проверить версию убийства по политическим мотивам. Глава государства также требует от силовиков предоставить отчет о расследовании аналогичных инцидентов, совершенных в Одессе на протяжении 2008 года.

Кроме того, И.ВАННИКОВА отметила, что СБУ должна проверить информацию о координации деятельности организации «Антифа» со стороны иностранных организаций антиукраинской направленности.

«Президент выразил глубокое соболезнование семье и близким Максима Чайки и пообещал сделать все, чтобы виновные в этом преступлении не избежали наказания», - сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, Студент Одесского Национального университета имени И.Мечникова, активист украинского патриотического молодежного движения «Сич» М.Чайка (1988 г.р.) погиб 17 апреля в результате нападения, по данным областного объединения «Просвита», группы пророссийских экстремистов. Убийство произошло на углу Александровского проспекта и улицы Троицкой. Тогда же ножевые ранения также получил друг погибшего Андрей ДЗЕБАН, который сейчас находится в больнице.

Как заявила Общественная организация «Свободная Одесса», «убийство произошло во время столкновения между молодыми украинскими патриотами из движения «Сич» и участниками так называемого движения «Антифа», которым протежирует экс-депутат горсовета, лидер партии «Родина» Игорь МАРКОВ».

В партии "Родина" назвали попытки связать с ней убийство в Одессе активиста организации «Сич» "откровенной ложью".

В свою очередь, в пресс-службе движения «Антифашистское действие» заявили, что убийство М.Чайки было самообороной.