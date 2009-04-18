Владельцы шахт готовят забастовки на своих предприятиях

Участники забастовки на частной шахте «Коммунарская» в городе Ждановка Донецкой области вышли на поверхность.

Об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель министра угольной промышленности Анатолий КОРЗУН, сообщает Правительственный портал.

По его словам, руководство шахты «Коммунарская», где горняки отказались выходить на поверхность из-за невыплаты заработной платы, вызвали в Киев для подробного разбора ситуации.

Как сообщил А.КОРЗУН, вчера на шахту для переговоров с шахтерами выехал первый заместитель министра угольной промышленности, и сегодня утром забастовщики уже вышли на поверхность.

А.КОРЗУН отметил, что сейчас правительство «чувствует определенное давление со стороны владельцев шахт негосударственной формы собственности».

«Есть такие разговоры, что на других частных шахтах планируются акции, подобные этой, для того, чтобы каким-то образом повлиять на нас и привлечь продукцию этих предприятий под тот заказ, который мы имеем для государственных предприятий”, – объяснил А.КОРЗУН и предупредил, что это не является цивилизованным методом сотрудничества.

В свою очередь генеральный директор ГП «Уголь Украины» Олег ПОГОДИН отметил, что в условиях сужения рынков сбыта угля «много частных структур хотят сесть на шею государству и перевести свои проблемы, которые могут решать самостоятельно, на государство».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на шахте №22 «Коммунарская» (ГПАО «Шахтоуправления «Донбасс», город Ждановка) 74 горняка отказались подниматься на поверхность, требуя выплаты задолженности по зарплате.