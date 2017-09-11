Сторонники Саакашвили во время прорыва через границу хотели кровопролития – МВД

Народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко считает, что сторонники экс-главы Одесской облгосадминистрации Михэила Саакашвили во время прорыва через границу пытались добиться кровопролития.

Такое мнение Геращенко высказал на своей странице в Facebook.

"5 пограничников и 11 полицейских получили травмы во время прорыва группы провокаторов во главе с Михаилом Саакашвили через пункт пропуска Шегини.

Главной целью провокаторов, незаконно прорывавших государственную границу Украины, было добиться кровопролития, сопровождающегося сценами брутального насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Этой цели провокаторам добиться не удалось", - отметил он.

По данным Геращенко, "пограничникам был дан приказ не применять оружие и спецсредства по отношению к группе провокаторов во главе с Михаилом Саакашвили".

"Единственно правильным решением для власти в Украине остается действовать по Закону. Поэтому вчерашнее заявление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко должно завершиться предъявлением подозрений всем тем, кто умышленно нарушил государственную границу Украины. В том числе и провокаторам из числа народных депутатов Украины, подавших дурной пример незаконного пересечения границы", - подчеркнул Геращенко.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 10 сентября, лишенному украинского гражданства экс-председателю Одесской облгосадминистрации Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.