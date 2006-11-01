Янукович считает, что министров-нашеукраинцев подставили свои

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что министров, назначенных по квоте блока «Наша Украина», подставили, и благодарит их за работу в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая в сессионном зале парламента, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что неоднократно выражал свою точку зрения относительно работы правительства и его отдельных министров от «Нашей Украины».

«Я еще раз хотел бы отметить, что у правительства и у меня лично не было никаких вопросов к работе этих министров. Они были текущими, как и к каждому министру, и к каждому человеку», - сказал премьер, добавив, что ему лично было комфортно работать с этими министрами.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что отставка этих министров имеет исключительно политический характер.

«Я сочувствую им как людям, и поэтому откровенно об этом говорю, что их подставили, когда они шли в правительство и сняли с себя депутатские полномочия, но почему это так произошло, я не знаю», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР отправила в отставку Романа ЗВАРИЧА с должности министра юстиции и Игоря ЛИХОВОГО – с должности министра культуры и туризма.