Азаров увидел в «пенсионном налоге» истерику Тимошенко

Действия правительства, направленные на выход из кризиса путем увеличения налогового давления на предприятия и бизнес, приведут к ухудшению экономической ситуации в стране.

Об этом член парламентской фракции Партии регионов, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ заявил в эфире «5 канала». Народный депутат, в частности, прокомментировал антикризисные меры Кабинета министров от 14 апреля.

«Принятые правительством решения относительно уравнивания физических лиц и физических лиц-предпринимателей в уплате пенсионных взносов и введения 2-процентной надбавки к цене на природный газ для промышленных потребителей с целью компенсации убытков Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» при реализации газа – это проявление истерики, авантюризма и открытого пренебрежения Конституцией», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Кабмин принимал соответствующие решения «с голоса». По мнению депутата, эти решения правительства нельзя назвать антикризисными, так как они, скорее всего, приведут к ухудшению экономической ситуации в Украине.

Комментируя заявление министра юстиции Николая ОНИЩУКА о конституционности соответствующих решений Кабмина, Н.АЗАРОВ отметил: «А когда он увидел перед заседанием правительства эти документы? Он увидел их, когда их непосредственно раздали на заседании правительства. То есть, как министр юстиции, он однозначно не мог с 19 документами сразу ознакомиться».

Н.АЗАРОВ также считает, что действия правительства, направленные на выход из кризиса путем увеличения налогового давления на крупные предприятия, а также средний и малый бизнес, приведут только к увеличению количества безработных, задержкам по выплате зарплаты и сокращению объемов производства.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля на внеочередном заседании Кабинета министров были приняты 19 правительственных решений для имплементации норм, которые предусматривались в антикризисных законопроектах.

Накануне Верховная Рада не включила в повестку дня работы парламента эти законопроекты.