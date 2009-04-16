Эксперты считают, что фарт Ющенко проведет Нашу Украину в ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в последнее время пытается навязать политической элите свои правила игры для сохранения своего политического влияния.

Такое мнение выразили эксперты в ходе опроса Центра политического консалтинга, комментируя последние заявления В.ЮЩЕНКО о своем участии как в президентской, так и в парламентской избирательной кампании.

“Действительно, в последнее время Президент пытается стать одним из серьезных и влиятельных игроков. Формальным стартом кампании можно назвать послание Президента к Верховной Раде. В.ЮЩЕНКО пытается, чтобы играли в его игру, а не только отвечать на политические ходы его оппонентов. То есть, Президент пытается навязать свое виденье развития политического процесса”, - считает президент Аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ.

По его мнению, одной из главных “фишек” В.ЮЩЕНКО является одновременное проведение президентских и парламентских выборов. “Понятно, что он хочет завести под таким “соусом” свою фракцию в парламент и получить какое-то представительство для того, чтобы в будущем влиять на политический процесс. Но, учитывая все это, я думаю, что вряд ли Президенту удастся навязать свою политическую игру. По моему мнению, ситуация будет развиваться иначе”, - объяснил И.ЖДАНОВ.

Директор Центра “Третий сектор” Андрей ЗОЛОТАРЕВ считает, что В.ЮЩЕНКО в первую очередь хочет повлиять на результаты как президентских, так и парламентских выборов. “Это стратегическая цель. Я понимаю, что большинство будет бросать в меня камни, но я буду отстаивать ту точку зрения, что у Президента больше возможностей повлиять на ситуацию и развернуть ее в противоположном направлении, чем у любого другого лица в государстве. Это потому, что у Президента огромные возможности, а, кроме того, В.ЮЩЕНКО, как говорят, фартовый парень”, - сказал он.

По словам А.ЗОЛОТАРЕВА, в случае проведения парламентских выборов по новому избирательному закону результаты избирательного процесса будут зависеть от личностей. “Именно поэтому Президент будет иметь неплохие шансы повлиять на окончательные результаты выборов. Я считаю, что это не лучшая позиция за полгода до завершения каденции Президенту сидеть и ждать, что будет дальше. В любом случае не намного лучше и активная роль в тех событиях, которые будут происходить на протяжении следующего полугода в политической жизни Украины”, - добавил эксперт.

По мнению директора Национального института стратегических исследований Юрия РУБАНА, В.ЮЩЕНКО возобновляет свою политическую активность для того, чтобы остаться активным игроком. “Шансы “Нашей Украины” пройти в парламент абсолютно реалистичны, то есть она преодолевает 3% барьер и, возможно, покажет еще лучший результат. В.ЮЩЕНКО же заявил, что это не произойдет автоматически, и для этого нужно провести определенные мероприятия. Что касается президентских выборов, то Президент говорит об активной игре на этих выборах, то есть очевидно, что будет какая-то его игра. Он не расшифровывает, как он ее будет вести, но внутренний голос мне подсказывает, что роль Президента на этих выборах будет очень высокой. Начиная от его баллотирования, которое будет форматировать политические силы, и заканчивая моментом волеизъявления и передачи власти, его роль очень большая. Тем более это будет заметно в такой напряженной ситуации, которая будет сопровождать эти выборы”, - объяснил он.

“Политика – это искусство возможного. И у Президента В.ЮЩЕНКО все еще сохраняются высокие шансы это “искусство возможного” продемонстрировать. Его стиль политического поведения, действительно, напоминает кривую, которая долго выбирает направление своего продвижения в плоскости координат, а затем внезапно вздымается вверх. Кажется, он сам недавно заявлял, что в свое время сделал все, чтобы не попасть в политику. А сегодня, скажем откровенно, даже не на пике собственной популярности, занимает в ней определяющее место и играет все еще ключевую роль. Следовательно, его политическое поведение выделяется тем, что долго и болезненно происходит вхождение в процесс (не без ошибок и провалов), а после определенного (больше даже психологического) Рубикона он переходит на целенаправленное и стремительное шествие”, - считает директор политических программ Центра политического консалтинга Олег ПРОЦЕНКО.

По его словам, последние заявления В.ЮЩЕНКО являются примером его “полной боевой готовности и полной уверенности, по меньшей мере, в собственной правоте”.

“Я думаю, В.ЮЩЕНКО предложит обществу своеобразную бескомпромиссную обнаженную правду, которой он считает те политические и моральные принципы, ради которых готов не обращать внимание на рейтинги. Это будут жесткие и в основном непопулярные вещи, это даже не будет напоминать риторику ЮЩЕНКО-оппозиционера 2002–2004 годов. Напротив, он якобы будет делать все, чтобы максимально не понравиться народу этой своей правдой. Он открыто будет задавать обществу вопросы, на которые никто не хочет давать ответы, которых избегают или же просто в собственных интересах используют их антитезу как, например, НАТО – антиНАТО. Но все это будет очень дисгармонировать с общим популизмом других политиков и политических сил. И именно эта дисгармония будет в глазах избирателей подчеркивать, что в отличие от других, В.ЮЩЕНКО не борется за власть, а смотрит значительно дальше. Такое своеобразное не заигрывание, а наоборот бичевание электората, может иметь абсолютно противоположный, казалось бы естественному отторжению от кандидата, эффект. Это может пробудить у народа ощущение серьезности момента, обострить осознание собственной ответственности за выбор. Если такой перелом состоится, то результаты такого перелома точно будут не в интересах таких политических сил, как БЮТ и Партия регионов, весь предвыборный “драйв” которых будет базироваться на популистском самовосхвалении и критике нынешней власти”, - считает О.ПРОЦЕНКО.

В свою очередь директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО назвал заявления В.ЮЩЕНКО попыткой побороться за политическую инициативу.

“Что касается возможных сценариев развития политического процесса, то, конечно, мы уже видим один процесс, который идет. Это неформальный ход президентской кампании, так или иначе должен закончиться или в октябре, или в декабре, или в январе, еще не имеет принципиального значения, потому что этот процесс идет и он не может быть остановлен. Что касается инициатив В.ЮЩЕНКО в этом контексте (баллотироваться на второй срок), то я думаю, что он осознает нынешнее положение вещей, уровень своей поддержки в обществе и шансы быть переизбранным на второй срок. Поэтому если анализировать возможные мотивы, участие В.ЮЩЕНКО в президентской кампании будет иметь символичный эффект для его сторонников и означать, что все идеи, все ценности, которые он провозглашал, хотя они иногда не популярны, но нельзя от них отказываться, что дело не проиграно и оно будет иметь свое продолжение независимо от результатов этих выборов”, - сказал он.

По мнению Ю.ЯКИМЕНКО, участие В.ЮЩЕНКО в президентской кампании будет способствовать консолидации того электората, который еще остался у “Нашей Украины”. “Это может быть также попытка как-то консолидировать остатки электората, чтобы “Наша Украина” могла удержать свое присутствие в парламенте на следующих выборах. Это главные сценарии. Если говорить о внесении изменений в Конституцию в президентском варианте, то этот вопрос уже оценивался и его вероятность довольно низкая”, - считает эксперт.