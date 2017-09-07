"Эхо Москвы" опубликовало провокационный опрос об украинцах

11:10, 07 сентября 2017
Политика
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Читателей спросили, кого они больше опасаются встретить в темное время суток - украинца или чеченца. 

Радиостанция "Эхо Москвы", которая считается в России либеральным СМИ, опубликовала на своем сайте опрос: "Встретить представителя какой национальности в темное время дня вы опасаетесь?".

При этом было предложено три варианта ответа: "Украинца", "Чеченца" и "Затрудняюсь ответить". 

В Сети проголосовало больше 8 тысяч пользователей и 58% из них указали, что опасаются встретить украинца, 30% - чеченца, у 11% были трудности с ответом, пишет ТСН.

89% пользователей, которые голосовали с телефона, указали, что опасаются чеченца, 11% - украинца. Всего с мобильных устройств проголосовали почти 250 человек.

Пользователи социальных сетей посчитали опрос странным и провокационным. В частности, журналист Айдер Муджабаев назвал его позорным и нацистским. 

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