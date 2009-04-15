Наша Украина предложит своим членам определиться: они там или здесь

В «Нашей Украине» заявляют о необходимости введения открытых избирательных списков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСНУ, об этом сказал исполняющий обязанностей председателя Центрального исполкома партии “Народный Союз Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ сегодня на совещании председателей исполкомов партии.

Заседание, на котором председательствовал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, было посвящено организационной работе в партии и подготовке к будущим парламентским и президентским выборам.

«Партии должны изменить свою форму общения с избирателями. Если не будут введены открытые списки, тогда к нам полностью вернется мажоритарная система», - считает Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, «открытые списки дают возможность определить в регионе тех людей, к которым есть народное доверие».

Во время заседания Р.БЕССМЕРТНЫЙ также заявил, что «Наша Украина» нуждается в перерегистрации своих членов. «Создалось достаточно много новых движений, появилось достаточно много новых лидеров – это нормальный процесс. Но люди должны определяться, они там или здесь. Я всегда был против «надутых» цифр, поэтому нам необходимо знать, сколько членов партии «Наша Украина» у нас есть сегодня и кто готов приступать к работе», - отметил он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил председателям исполкомов партии о создании рабочей группы по наработке изменений в устав и предложил подать свои предложения.

В свою очередь, заместитель председателя центрального исполкома партии Вера УЛЬЯНЧЕНКО сказала: «О «Нашей Украине» в последнее время много говорят, и это хороший знак. Мы сильны тем, что в партии не боятся говорить. Это значит, что партия жива и в ней происходят нормальные демократические процессы».

Также во время заседания было отмечено, что решения VI съезда (состоялся 27 декабря 2008 года – УНИАН) являются легитимными, кроме тех, которые касаются исключения из совета партии семи депутатов.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что скоро возобновит свою работу сайт RAZOM.org.ua

«Партия, которая родилась на Майдане, не может не иметь дискуссий, ведь в спорах часто рождалась истина. И площадкой для партийной дискуссии станет объединительный домен RAZOM», - сказал он.