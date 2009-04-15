Тимошенко предупредила министра и объявила выговор его заму

Правительство сегодня на заседании приняло решение о дисциплинарной ответственности министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА и его первого заместителя Сергея ОФИЦЕРОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.

В частности, по словам П.КРУПКО, министру объявлено предупреждение, а С.ОФИЦЕРОВУ – выговор за «промедление выполнения решения правительства по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады выделения и перераспределения средств Стабилизационного фонда для выплаты зарплаты шахтерам».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 апреля, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО предложила объявить предупреждение министру угольной промышленности В.ПОЛТАВЦУ и выговор его первому заместителю С.ОФИЦЕРОВУ за невыполнение поручения о погашении задолженности по зарплате на шахте «Чайкино» (ГП «Макеевуголь»).

«Я вчера лично вмешалась в этот процесс, спустя две недели после того, как были выделены средства и не заплачены людям Министерством угольной промышленности, и за несколько часов мы решили вопрос. Я хочу поинтересоваться: неужели каждый раз премьер-министру нужно вмешиваться в дела министра для того, чтобы делать нормально ежедневную работу? Я вчера, честно говоря, была шокирована тем, какое спокойное отношение у министра угольной промышленности, у его заместителей к тому, что две недели деньги лежат на казначейском счету для шахтеров и шахтостроителей, а зарплаты не выплачиваются. Ничем другим, как халатностью и неспособностью, это нельзя назвать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

12 апреля на шахте «Чайкино» (ГП «Макеевуголь») со второй и третьей смены не поднялись на поверхность 13 работников шахтостроительного управления №5. В четвертую смену других работников ШСУ в шахту уже не пустили. Находящиеся под землей шахтостроители требовали выплаты задолженности по зарплате.

14 апреля первый заместитель министра угольной промышленности С.ОФИЦЕРОВ заявил, что конфликт между госпредприятием «Макеевуголь» и ОАО «Донбассшахтострой» исчерпан.

Ранее, 2 апреля, Ю.ТИМОШЕНКО объявила В.ПОЛТАВЦУ благодарность за ликвидацию задолженностей по выплате заработных плат в угольной отрасли.