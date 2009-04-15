Луценко считает, что карьеристам от власти нельзя давать шансов

Министр внутренних дел, лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает нецелесообразным проведение досрочных парламентских и президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения «Народная самооборона», об этом он заявил в интервью «Эра FM».

«Проведение досрочных парламентских и президентских выборов является нецелесообразным», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он убежден, что в этом году основным событием должны стать выборы главы государства.

«В первую очередь, в этом году главнее всего – Президент должен пройти экзамен на поддержку или неподдержку людьми. И на этом нужно сосредоточиться. А уже в следующем году надо будет рассмотреть через результаты президентских выборов возможность продолжения или окончания каденции нынешней Верховной Рады Украины и провести соответствующую кампанию», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он выразил мнение, что совмещение выборов главы государства и народных депутатов является очень выгодным для некоторых представителей властных структур.

«Смешивать эти два события нецелесообразно для страны, но очень целесообразно для тех чиновников из Секретариата Президента, того «балагана», который хочет зацепиться хоть краешком за власть. Но мне кажется, что таким карьеристам шанса давать не надо», - добавил он.