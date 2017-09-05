Завтра в Минске обсудят детали большого обмена заложниками – СБУ

В среду, 6 сентября, в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут обсуждать детали большого обмена заложниками.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«Мы подтверждаем то, о чем сказал Виктор Медведчук. Действительно, мы будем обсуждать с представителями ОРДЛО возможные детали большого освобождения. Мы на это шли еще в прошлом году и мы готовы были в рамках Минских соглашений отдавать тех, кого можем законно передавать. Сейчас готовимся к этим переговорам и надеемся, что будет результат. Понятно, что в Минске не будет так, что скажут: "давайте" - и через час их будут освобождать. Это процесс. Но завтра непосредственно, я надеюсь, мы будем обсуждать процесс освобождения по этой формуле. Там много нюансов непосредственно по цифрам будет еще, но глобально понимание есть», - заявил Тандит.

Он также отметил, что важно помнить о всех 144 украинских заложниках, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

«Сам процесс освобождения - он многокомпонентный, и, кроме Минской группы, есть очень большое количество специалистов, которые занимаются большой работой. Это и представители СБУ, и Минобороны, МВД, переговорщики, дипломаты и многие другие, кто сейчас занимается общим процессом. Для нас очень важно, что представители ОРДЛО подтверждают наличие 87 наших ребят. Это первое. И мы проговариваем детали составления списков, в том числе по тем лицам, которых будем передавать», - сказал он.

По словам Тандита, украинская сторона не будет говорить о тех, кто совершил особо тяжкие преступления, и тех, кто не имел отношения к конфликту на Донбассе.

«Важно помнить, что мы не будем говорить о тех, кто совершил особо тяжкие преступления, и тех лицах, которые совершали преступления и которые не имели отношения к АТО. Это очень важный аспект. Мы должны дождаться завтрашних Минских переговоров. Я надеюсь, что эти длинные переговоры, которые велись еще с прошлого года, завершатся тем, что наши герои вернутся к своим близким», - сказал Тандит.

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Как сообщал УНИАН, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук заявил о предложении рассмотреть вопрос освобождения 87 украинских граждан в обмен на 309 человек, разыскиваемых ОРДЛО.

Медведчук сказал «Комсомольской правде в Украине", что "проблема с проведением освобождения связана с тем, что списки для его осуществления необходимо утвердить всем сторонам. Большое количество лиц, которые разыскиваются ОРДО и ОРЛО и находятся на территории Украины, отказываются от возвращения на неподконтрольные Украине территории. Верификация этих лиц уменьшает количество тех, на кого претендуют ОРДО и ОРЛО, а завершение этой работы и длительные переговоры по уточнению и согласованию списков открыли возможность для возвращения украинцев домой, к своим семьям».

«Мы ищем на территории ОРДО и ОРЛО 144 человека. На сегодняшний день установлено местонахождение 87 из них. Розыск остальных продолжается», - сообщил Медведчук.

«В результате проведенной работы 1 сентября было сделано предложение ОРДО и ОРЛО рассмотреть вопрос освобождения 87 разыскиваемых нами украинских граждан. В свою очередь мы готовы рассмотреть вопрос об освобождении 309 человек, которые разыскиваются ОРДО и ОРЛО. Отмечу, что в число этих 309 человек мы не включаем тех, кто обвиняется или осужден за совершение особо тяжких преступлений, а также тех, кто обвиняется или признан виновным в совершении преступлений, не связанных с АТО», - подчеркнул Медведчук.