Лидер фракции НУ-НС: Ющенко не следует баллотироваться в Президенты

Лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО считает, что Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО не следует баллотироваться на следующих президентских выборах.

Об этом он сказал, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН заявление Президента В.ЮЩЕНКО, что он будет принимать участие как в президентских, так и в парламентских выборах.

Н.МАРТЫНЕНКО сказал, что «он (В.Ющенко – УНИАН) может в истории остаться Президентом с большой буквы, если не будет баллотироваться». «Это не надо ему делать», - добавил он.

В то же время Н.МАРТЫНЕНКО заявил, что одновременные парламентские и президентские выборы «невозможны». По его словам, чтобы такие выборы провести, необходимо менять законодательство, а для этого «надо искать консолидацию в зале» Верховной Рады Украины. «Найти общий язык невозможно», - добавил Н.МАРТЫНЕНКО.