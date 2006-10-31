Цушко заявляет, что ему угрожают из-за ЕЭСУ

Лидер фракции СПУ Василий ЦУШКО с трибуны Верховной Рады Украины обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать ситуацию вокруг угроз ему и членам его семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что после выступления на одном из телеканалов, где он процитировал слова Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что деятельность корпорации «Единые энергетические системы Украины» нанесла ущерб государству в размере 8 млрд. грн., ему и его семье стали поступать телефонные звонки с угрозами.

«Я и моя семья были подвержены незаконному давлению и преследованию со стороны неизвестных лиц», - заявил В.ЦУШКО.

Он сказал: «Неизвестные угрожали мне и членам моей семьи», чтобы он прекратил высказываться по поводу ЕЭСУ.

По словам лидера фракции СПУ, тем, кто угрожал, были известны не только его домашний и рабочий телефоны, но и мобильные телефоны его детей.

В.ЦУШКО сообщил, что обратился «в соответствующие инстанции разобраться и дать оценку сложившейся ситуации, а также обеспечить охрану семьи, пока будет вестись расследование инцидента».

По его мнению, расследование должно быть открытым и объективным, чтобы «показать недопустимость использования в политике недостойных методов политической травли тех, кто думает по-другому».