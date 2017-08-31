Экс-зам прокурора Одесской области осел в Москве и стал членом партии Путина

Бывший заместитель прокурора Одесской области Денис Черных, которого считают причастным к работе так называемого офиса Пшонки в Одессе, после люстрации переехал жить в Российскую Федерацию. Об этом издание 368.media узнало из данных сайта политической партии «Единая Россия».

Весной 2014 года сообщалось, что при Януковиче в стране работали две Генеральные прокуратуры: официальная и теневая. Первой управлял генпрокурор Виктор Пшонка, второй – его сын нардеп Артем. В Одесской области пост получил заместитель прокурора региона Денис Черных. Благодаря личному знакомству с Артемом Пшонкой, молодой «надзорник» совершил резкий карьерный взлет, за 10 лет проделав путь от следователя до зампрокурора области.

Читайте такжеРада отказалась обращаться к СНБО относительно санкций против Януковича и КоКоррупционную деятельность Черныха не прервал даже Евромайдан. Он успел устроиться в ГПУ на должность начальника отдела по поддержанию законов при проведении досудебного расследования. Здесь он пытался пересидеть люстрацию, но не вышло. Черных подал иск в суд, но в органах не восстановился.

После этого следы «надзорника» затерялись. Однако уже в этом году он появился в Москве - в партии «Единая Россия». В марте этого года политсовет отделения партии Таганского района Центрального административного округа Москвы избрал Черных членом оргкомитета по выбору кандидатов от «Единой России» в депутаты муниципального округа Таганский. В решении указывалось, что экс-прокурор является секретарем первичного отделения №16 и руководителем координационного совета сторонников Таганского района. Проект «сторонников», по версии партии, это инструмент общественного внепартийного контроля.

На официальном сайте движения прямо указано, что их членом может стать только гражданин РФ. Поэтому издание предполагает, что Черных уже получил гражданство этой страны.