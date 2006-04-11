Православная церковь просит Ющенко держать Черновецкого на контроле

Представители разных церковных конфессий просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не допустить разрушения духовности в стране из-за деятельности тоталитарных деструктивных культов.

Об этом сказано в официальном обращении к Президенту предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви, митрополита Киевского и всей Украины МЕФОДИЯ. Текст документа передан УНИАН пресс-службой столичной мэрии.

Главы православных церквей выражают глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в столице Украины после выборов Киевского городского председателя. В обращении говорится, что “милостью Божьей сегодня подарено особое время, когда каждый украинец может сверить дела своих избранников в различные уровни власти со словами и обещаниями, которые они брали на себя как депутаты”. “Потому что по делам каждого, сказано в Святом Письме, дается ему... Сегодня мы, представители разных церковных конфессий, чувствуем ежедневную заботу киевской городской власти к нам, и это является, мы уверены, одним из приоритетных направлений ее деятельности”, - отмечают авторы обращения. Подтверждением этому, по их словам, является то, что за последние 10 лет “восстали из пепла” жемчужины мировой культуры: Успенский собор Киево-Печерской Лавры, Михайловский Златоверхий собор. Возобновили свою деятельность собор Святого Александра Римско-Католической церкви, синагоги Бродского на ул. Шота Руставели, Подольская на ул. Щекавицкой, Лютеранская кирха на ул. Лютеранской, строится Патриарший собор Украинской греко-католической церкви на левом берегу Днепра.

“Киев был и остается духовным центром всей Украины”, - подчеркивается в обращении.

Представители духовенства также отмечают, что на последнем мартовском заседании Киевского городского совета церквей все руководители религиозных объединений и церквей Украины отметили, что Киев стал ближе к другим культурным столицам Европы.

“В то же время мы глубоко обеспокоены тем, что в последнее время в столице Украины цинично игнорируются наши исконные православные традиции и обычаи. Определенными политическими силами поддерживается агрессивная деятельность тоталитарных деструктивных культов под проводом чужих „миссионеров”, - отмечается в документе. Его авторы также высказывают беспокойство по поводу того, что в ближайшем будущем будет перечеркнута начатая уже большая работа по восстановлению православных святынь, возрождению духовности нашего народа.

“Мы решительно отбрасываем способ прихода к власти путем посеянного раздора, разжигания межконфессиональной вражды, нарушения вековых традиций веротерпимости, мира и согласия. Обращаемся к Вам, уважаемый Виктор Андреевич, с просьбой решительно остановить попытку деструктивных культов разрушения духовности, которая может стать опасным явлением, которое приведет к полной деградации нашего народа. Призываем Вас, Виктор Андреевич, вместе с нами к молитве за Украину, ее столицу город Киев, за киевлян и весь народ нашего государства, мир, согласие и понимание в обществе, за честные действия ответственных во время выбора пути дальнейшего развития нашей родной земли”, - сказано в обращении.