Вторжение РФ создало более националистическую, объединенную и прозападную Украину – Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер считает, что российская интервенция в Украине привела к объединению украинского общества.

Об этом он заявил в интервью DW.com.

По его мнению, вводя войска, Россия надеялась, что будет в состоянии держать Украину в своей орбите как часть российской сферы влияния и идентичности.

«Но в реальности их вторжение и оккупация создали более националистическую, более объединенную и более прозападную Украину. Это на самом деле не очень пошло на пользу российским интересам. Фактически, это, видимо, им навредило», – отметил Волкер.

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Он считает возможным то, что Россия ухудшит ситуацию и что «это может превратиться в еще один замороженный конфликт».

«Я не думаю, что кто-то этого желает. По моему мнению, мы должны работать над тем, чтобы предотвратить и решить этот конфликт, чтобы Украина вернула свою территорию и чтобы гарантировалась безопасность всех граждан Украины», – добавил Волкер.