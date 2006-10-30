Завтра ВР рассмотрит проект госбюджета на 2007 год в первом чтении

Завтра Верховная Рада Украины рассмотрит проект Государственного бюджета на 2007 год в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на Согласительном совете лидеров фракций парламента председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября правительство одобрило проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». По информации Министерства финансов, доходы сводного бюджета предусмотрены на уровне 179,4 млрд. грн., расходы сводного бюджета - 196,5 млрд. грн.

Уровень перераспределения ВВП через сводный бюджет в 2007 году будет составлять 30,2%. Предельный размер дефицита на 2007 год предусматривается в размере 15,1 млрд. грн., или 2,55% ВВП. Поступления от приватизации в проекте бюджета-2007 запланированы на уровне 10 млрд. грн.

21 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект Государственного бюджета на 2007 год.

В тот же день парламент создал рабочую группу по подготовке законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». Сопредседателями группы являются первый вице-премьер-министр - министр финансов Николай АЗАРОВ и первый вице-спикер Адам МАРТЫНЮК. В эту группу вошли председатель бюджетного комитета ВР Владимир МАКЕЕНКО и по три представителя от каждой фракции.

6 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Кабинету министров с просьбой доработать Государственный бюджет на 2007 год, учтя ряд предложений главы государства. Иначе он будет вынужден применить право вето к закону о бюджете.