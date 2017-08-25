Neue Zürcher Zeitung: США обещали помощь Украине

Об этом пишет Андреас Рюш в статье "США обещали помощь Украине", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Ни для кого не новость, что своей внешней политикой администрация Трампа опровергает многие прогнозы. На этой неделе, например, Трамп отказался от важного предвыборного обещания, когда объявил об усилении военного присутствия США в Афганистане, а не о его прекращении. Но и в отношении Украины многие наблюдатели оказались обманутыми. Из-за заметной симпатии Трампа к лидеру Кремля Путину, часто говорят о договоренностях за счет украинцев, например, в вопросе об аннексии Россией Крыма. Однако, в последние месяцы Вашингтон предоставил правительству Украины сильную поддержку. Недавним ее подтверждением стал визит министра обороны Джеймса Мэттиса в Киев в четверг.

Жест в особенный день

На первый взгляд, визит может показаться не таким уж примечательным, особенно потому, что он последовал за саммитом в июне в Вашингтоне и визитом министра иностранных дел Рекса Тиллерсона в июле. Но краткое путешествие Мэттиса заслуживает особого внимания по трем причинам: во-первых, бывший генерал выбрал для визита именно День независимости Украины, при этом, он также посетил торжественный военный парад. Это придало его визиту дополнительную символическую силу, и Мэттис воспользовался моментом, чтобы заверить в поддержке страну, которой угрожает Россия. Он сказал, что США никогда не признают аннексию Крыма.

Во-вторых, это был первый визит главы Пентагона за десятилетие. В эпоху Обамы ни один из министров обороны не приезжал в Украину, хотя это было бы сильным сигналом после начала пророссийского отделения на Донбассе. В-третьих, переговоры Мэттиса с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком состоялись в ключевой момент, на фоне интенсивных дискуссий о расширении военной помощи Украине. Мэттис подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность поставки "летального" оборонного оружия в будущем. В начале месяца американские СМИ сообщили о данных анонимных источников, согласно которым, министерство обороны и министерство иностранных дел работают над тем, чтобы передать украинцам, в частности, противотанковое ракетное управляемое оружие типа "Javelin". Это военная техника стоимостью около 50 миллионов долларов.

Мэттис не упомянул подробностей в Киеве, и, как и следовало ожидать, он не мог объявить о каком-либо соглашении – мельницы Вашингтонской бюрократии так быстро не работают. Но он обещал дать рекомендации на основе своих впечатлений в Киеве. Вряд ли кто-то сомневается, что они будут положительными. Неясно только, одобрит ли этот шаг Трамп. Расширение военной помощи через предоставление летального оружия было бы отступлением от курса Обамы, который Трамп до сих пор неизменно продолжал. И в правительстве Обамы звучали голоса, которые призывали укрепить противотанковую оборону Украины. Но Обама всегда прислушивался к европейским союзникам, которые предостерегали от эскалации.

Этот скептицизм не исчез ни в Берлине, ни в Париже. Однако, готовность принимать во внимание такие опасения в Вашингтоне явно снизилась. Специальный уполномоченный Трампа по Украине Курт Волкнер утверждал, что дополнительные поставки американского вооружения могут спровоцировать Россию или Украину на новое наступление, то есть, дипломатически это "совершенно неправильно". У Киева также есть сильное лобби в Конгрессе, как недавно можно было увидеть во время почти единогласного голосования – несмотря на протесты Европы – за ужесточение санкций в отношении России. Кроме того, Трамп находится под давлением, он должен найти подходящий ответ на решение Кремля о сокращении американских миссий в России; ужесточение курса в украинском вопросе может стать подходящим вариантом.

Вне зависимости от спорного вопроса о противотанковых ракетах, Мэттис пообещал, что США поддержат украинскую армию в будущем. До сих пор, это было сделано только с помощью "несмертельного" военного оснащения, такого как приборы ночного видения и бронежилеты.

Каждый день новые бои

Кроме того, Соединенные Штаты в Украине по-прежнему делают ставку на дипломатию, как показала встреча Волкера со уполномоченным Россия Владиславом Сурковым в понедельник в Минске. Российская сторона только сказала, что обе стороны представили новые идеи для разрешения конфликта на Донбассе. Однако, согласия по отдельным вопросам нет. В срочном порядке необходимо ослабление напряженности; почти каждый день между сепаратистами и украинскими войсками идут бои. Перемирие, которое вступает в силу в пятницу по случаю начала учебного года, вероятно, окажется столь же кратковременным, как и предыдущие. В целом, конфликт на Донбассе забрал жизни более 10 000 человек.