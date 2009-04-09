Тимошенко взяла бы два транша кредита МВФ отдельно, но ей надо сразу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОЩЕНКО надеется, что второй и третий транши кредита Международного валютного фонда (МВФ) для Украины будут объединены.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос УНИАН, каким образом будет продолжено выделение средств МВФ, учитывая, что график предоставления финансовой помощи несколько сбился.

«Войдем в график, и думаю, можно будет объединить. Мы обратимся (к МВФ – УНИАН) с таким предложением – объединить второй и третий транши», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что есть все основания ожидать, что в течение двух недель программа сотрудничества с МВФ будет успешно откорректирована.

«Я уверена, что откорректированная программа будет подписана. Мы договоримся, и думаю, в течение двух недель все будет хорошо. У меня очень оптимистический сейчас прогноз, я вижу, что все стороны настроены на поиск компромисса», - заявила премьер-министр.

При этом она подчеркнула, что в предложениях МВФ по корректировке программы сотрудничества нет особо спорных вопросов, которые было бы невозможно решить.

«Особо спорных нет вопросов», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ 8 апреля прилетела в Киев.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

Между тем, в феврале текущего года глава миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.