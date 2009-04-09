Балога объяснил, кто, как и почему его охраняет

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА пользуется государственной охраной на законных основаниях.

Об этом говорится в комментарии, предоставленном УНИАН пресс-службой В.БАЛОГИ.

В документе подчеркивается, что охрана главы Секретариата Президента, которую осуществляют сотрудники Управления государственной охраны, предоставлена согласно распоряжению Президента Украины на основаниях, предусмотренных действующим законодательством. Привлечение к охранительным мерам спецподразделения СБУ “Альфа” происходит лишь в отдельных случаях, при наличии достоверной оперативной информации об угрозе жизни и здоровью руководителя Секретариата и регламентируется соответствующими нормами законодательства и отдельными приказами СБУ.

“Все заявления о незаконном использовании сил и средств подразделений УГО являются надуманными и поэтому неправдивы”, - отмечается в комментарии.

“Мои недоброжелатели всячески пытаются прилепить ко мне какие-то обвинения, им не удается, они нервничают и от бессилия выдумывают все новые и новые сплетни. Народные депутаты, которые распространяют через СМИ эти выдумки, явно злоупотребляют своим правом на депутатское обращение и запросы. Уверен, что чем больше таких фантазий будет выливаться в СМИ, тем больше будет и недоверие к их авторам, где ни одно обвинение еще никогда подтверждалось. Все эти громкие звуки не производят на меня наименьшего впечатления, а комментировать распространяемую клевету приходится лишь из уважения к профессиональному долгу СМИ подавать всестороннюю информацию”, - сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля гражданское движение “Народная самооборона” обвинило В.БАЛОГУ в незаконном пользовании государственной охраной.

Согласно сообщению, “Народная самооборона” затрагивает вопрос соблюдения закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».

В ст. 112 Уголовного кодекса Украины четко определено понятие «государственный» и «общественный деятель» и ими являются: Президент Украины, председатель Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины, голова и судьи Конституционного и Верховного Суда Украины, высших апелляционных судов, генеральный прокурор Украины, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, председатель Счетной палаты Украины, председатель Национального банка Украины, руководители политических партий.

В НС подчеркивают, что должности "глава Секретариата Президента Украины" в данном перечне нет.

Решение о целесообразности осуществления государственной охраны лиц, отмеченных в части третьей этой статьи, принимает Президент Украины по предоставлению должностных лиц, уполномоченных выступать от имени соответствующих органов государственной власти, или по предоставлению начальника Управления государственной охраны Украины. Данный перечень является исчерпывающим и в нем также отсутствует должность главы Секретариата Президента Украины, отмечает "Народная самооборона".

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ направил депутатское обращение к генеральному прокурору Украины об осуществлении прокурорского реагирования на грубое нарушение Закона Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц».