Львовский апелляционный административный суд 7 апреля своим решением отменил постановление Тернопольского окружного административного суда от 24 марта, которым он оставил без рассмотрения иск БЮТ с требованием признать противоправным протокол об итогах голосования и результатах выборов в Тернопольский областной совет.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь суда Ольга ДАВИД, суд также постановил направить это постановление в суд первой инстанции (Тернопольский окружной административный суд) для рассмотрения дела по существу.

По словам пресс-секретаря, тернопольский суд указанный иск оставил без рассмотрения, поскольку БЮТ не является субъектом избирательного процесса, после чего БЮТ и обратился во львовский суд с жалобой, в которой просил отменить постановление тернопольского суда и принять постановление об удовлетворении жалобы БЮТ в полном объеме.

По информации О.ДАВИД, “коллегия судей Львовского административного апелляционного суда удовлетворила жалобу апеллянта (БЮТ) частично: своим решением львовский суд признал право БЮТ судиться с Тернопольской ТИК”.

Коллегия судей львовского суда признала, что суд первой инстанции допустил нарушение норм процессуального права, что повлекло за собой неправомерное решение вопроса, сказала пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 24 марта Тернопольский окружной административный суд оставил без рассмотрения иск БЮТ с требованием отменить результаты досрочных выборов депутатов Тернопольского облсовета.

В своем иске БЮТ требовал признать противоправним и отменить протокол ТИК от 15 марта 2009 года «Об итогах голосования и результатах внеочередных выборов депутатов Тернопольского областного совета», признать незаконными действия ТИК относительно обнародования результатов выборов и признать отсутствие правовых оснований для проведения 15 марта 2009 года внеочередных выборов депутатов Тернопольского облсовета. Исковое заявление было подписано премьер-министром, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.

Суд отказался рассматривать дело, поскольку оно было подано от имени премьер-министра, которая не может выступать стороной по этому делу.