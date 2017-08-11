Двум экс-пограничникам назначили залог на 12 миллионов гривень за хищение денег на "Стену"

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в хищении средств на строительстве проекта "Стена" - офицеру, который непосредственно осуществлял контроль за выполнением проекта. Об этом сообщает "112 Украина".

Экс-начальник первого отдельного отдела строительства Госпогранслужбы Украины Владимир Целко получил 60 суток ареста с альтернативой внесения залога в сумме 8,5 млн грн.

По словам прокуроров, Целко подписывал акты выполненных работ, но на самом деле эти работы не были выполнены.

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Защита экс-пограничника заявил, что у него нет таких денег и он будет подавать апелляцию на решение суда.

Кроме того, суд арестовал на два месяца начальника управления капитального строительства Госпогранслужбы Александра Атаманюка. Ему назначен залог в 3,6 млн грн, хотя прокуратура требовала 16 млн грн.

Напомним, 8 августа в деле о хищении средств проекта "Стена" было задержано шесть человек. Задержание проводилось детективами Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной аниткорупційної прокуратуры. Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий допустил возможность новых задержаний по делу хищения средств для строительства стены на границе с Россией.