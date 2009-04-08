Тимошенко нужны $0,5 миллиарда, чтобы заткнуть дыру в бюджете

Кабинет Министров Украины ведет переговоры с Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 0,5 млрд. долларов для покрытия дефицита государственного бюджета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ.

По его словам, остальная сумма дефицита будет покрываться за счет других источников, в том числе за счет внутренних заимствований.

Как сообщал УНИАН, прямой и непрямой дефицит бюджета-2009 составляет 7,5-8% от ВВП. Об этом он заявил сегодня, 8 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли.

"Это приблизительно 80-85 млрд. грн., которые нужно профинансировать Национальному банку, но при этом удержать контроль над инфляцией», – отметил Президент. В.ЮЩЕНКО отметил, что сейчас "не нужно давать поддержку правительственному потреблению, а необходимо поддержать экономику, которая стимулирует потребительский спрос".

Справка УНИАН. На 2009 год доходы государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.).

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн. (или 2,9% ВВП), в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

По мнению экспертов, дефицит Государственного бюджета в 2009 году может составить 62 млрд. грн., или 6,1% от ВВП, в случае если расходы бюджета не будут кардинально пересмотрены.