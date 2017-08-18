Гройсман надеется, что в сентябре Рада примет закон об образовании

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман глубоко убежден, что осенью парламент рассмотрит законопроект об образовании и выразил надежду, что в сентябре этот закон будет принят в целом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на Всеукраинской августовской конференции педагогических работников.

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"Сегодня в парламенте находится законопроект "Об образовании". К сожалению, до завершения сессии мы не смогли рассмотреть его в стенах украинского парламента, но я глубоко верю, что осенью этот вопрос будет рассмотрен и решен в украинском парламенте ... Будем бороться совместно именно с конструктивным депутатским корпусом, чтобы этот закон был принят осенью этого года. Я думаю, возможно даже, в сентябре ", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 октября 2016 приняла в первом чтении проект закона об образовании (№3491-д). За это решение проголосовали 277 народных депутатов из 360 зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно законопроекту, составляющими системы образования определяются дошкольное образование, полное общее среднее образование, внешкольное образование, базовое профессиональное образование, высшее профессиональное образование, высшее образование, а также образование для взрослых, в том числе последипломное образование.

Государство гарантирует академическую, организационную, кадровую и финансовую автономию учебных заведений. Они имеют право самостоятельно принимать решения по любым вопросам в пределах своей автономии.

Государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками, пособиями учащихся общеобразовательных учебных заведений и педагогических работников в порядке, установленном Кабинетом министров.

Учебными заведениями обеспечивается обязательное изучение государственного языка, который является языком учебного процесса. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, обеспечивается право обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Работа педагогических и научно-педагогических работников оплачивается за счет средств государственного и/или местных бюджетов, средств учредителей, собственных поступлений учебных заведений, грантов, а также других источников, не запрещенных законодательством. Им также устанавливаются ежемесячные надбавки за выслугу лет.

Должностной оклад педагогического работника (низкой квалификационной категории) устанавливается в размере трех минимальных заработных плат, педагога каждой следующей квалификационной категории - повышается на 10%.

Должностной оклад научно-педагогического работника (ассистент кафедры) устанавливается в объеме, большем на 25% должностного оклада педагогического работника самой низкой квалификационной категории.

Педагогический работник, который прошел сертификацию, получает ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада в течение срока действия сертификата.

Определяется, что государство обеспечивает ассигнование на образование в размере не менее 7% валового внутреннего продукта за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников финансирования, не запрещенных законодательством.

Финансирование профессионального образования осуществляется за счет средств госбюджета, в том числе путем предоставления субвенции на поддержку получения профессионального образования, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что в системе образования действует Единая государственная электронная база по вопросам образования - автоматизированная система, функциями которой является сбор, проверка, обработка, хранение и защита информации о системе образования.

Также в законопроекте говорится об инклюзивном образовании, международном сотрудничестве в системе образования и о государственно-частном партнерстве в сфере образования и науки. Вводится общественное самоуправление - право участников образовательного процесса участвовать в управлении учебным заведением в пределах, определенных законами и учредительными документами.

Согласно тексту законопроекта, предполагается, что закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года, кроме частей первой и третьей статьи 11 ("Дошкольное образование"), которые вступают в силу с 1 сентября 2018; абзаца первого части второй статьи 61, которая вступает в силу с 1 января 2018 года. Этим положением определяется, что должностной оклад педагогического работника (низкой квалификационной категории) устанавливается в размере 3-х минимальных заработных плат.

Предполагается также признать утратившим силу Закон Украины "Об образовании" (Ведомости Верховного Совета УССР, 1991, № 34, ст. 451).

Устанавливается, что обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования и профильного среднего образования - с 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в ряд законов, в том числе и в Закон "О высшем образовании" относительно состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.