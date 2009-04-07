Коммунисты говорят, что Ющенко может назначить выборы ВР на июнь

КПУ выступает против досрочных парламентских выборов, заявил народный депутат четвертого созыва Сергей ГМЫРЯ во время видеомоста Москва-Киев в РИА «Новости».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «мы (комунисты - УНИАН) этих выборов не хотим, но и их не боимся».

С.ГМЫРЯ не исключает, что досрочные выборы в парламент нужны для реализация сценария по продлению термина пребывания Виктора ЮЩЕНКО на посту Президента Украины.

Также он не исключает, что «через 10 дней будет указ Президента Украины о проведении досрочных выборов в середине июня», которые не состоятся из-за неявки избирателей. По его словам, после этого повторные выборы в Верховную Раду Украины будут назначены «в конце лета, а парламент, условно говоря, не будет работать до 1 октября».

С.ГМЫРЯ считает, что в это же время В.ЮЩЕНКО обратится в Конституционный Суд, который признает неконституционной дату выборов Президента 25 октября 2009 года, и «мы в результате не имеем выборов ни в октябре, ни в январе, поскольку некому будет их объявить», т.к. парламент отсутствует.

По его словам, «сегодня парламентские досрочные выборы будут способствовать укреплению нынешнего режима», против чего выступает КПУ.