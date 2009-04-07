Web-конференция на тему «Нарушения в рекламе. Как избежать штрафов?»

14:56, 07 апреля 2009
Политика
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8 апреля с 15.00 до 17.00 «Издательство «ПрессЦЕНТР» совместно с Всеукраинской рекламной коалицией проведет web-конференцию на тему «Нарушения в рекламе. Как избежать штрафов?»

В ходе web-конференции планируется обсудить наиболее часто встречающиеся вопросы, ошибки при создании рекламных макетов, за которые впоследствии может расплачиваться организация.

На вопросы ответят эксперты: исполнительный директор ВРК Максим ЛАЗЕБНИК,  адвокат АК «Паритет», член Экспертной комиссии при ВРК Борис ДАНЕВИЧ, начальник отдела контроля рекламы департамента потребительской политики и рекламы Госпотребстандарта Украины Олег КОБЕЛЬКОВ, начальник управления расследований недобросовестной конкуренции Антимонопольного комитета Украины Оксана КОНДРАТЬЕВА.

Участникам web-конференции будет выслан отредактированный материал с наиболее актуальными вопросами-ответами индустрии.

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