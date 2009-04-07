Данилишин считает, что Сорос поторопился «хоронить» Украину

Любые заявления о возможном дефолте Украины не имеют под собой никаких оснований, убежден министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Об этом он заявил сегодня в комментарии УНИАН.

«Любые разговоры о возможном дефолте Украины не имеют под собой никаких оснований. Правительство последовательно реализует свою антикризисную программу, которая направлена на повышение уровня конкурентоспособности экономики и доверия международных инвесторов к Украине», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщалось, о возможности дефолта в Украине заявил «Рейтер» известный финансист Джордж СОРОС.

По словам Дж.СОРОСА, экономика Украины находится в крайне плачевном состоянии, и нельзя исключать возможность того, что в скором времени случится ее дефолт.