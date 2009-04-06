БЮТ против одновременных выборов Президента и ВР

Фракция Блока Юлии Тимошенко остается противником проведения одновременных досрочных выборов Президента и Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что позиция заместителя председателя ВР Николая ТОМЕНКО о возможности проведения таких выборов является его личной позицией, и этот вопрос на заседании фракции не обсуждался.

«Позиция наша неизменна - мы против досрочных выборов и парламента, и Президента», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что готов к досрочным президентским выборам, если они будут проведены одновременно с досрочными парламентскими выборами.

4 апреля лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция ПР готова поддержать законы об открытых избирательных списках и снятии депутатской неприкосновенности, если будет принято политическое решение об одновременном проведении досрочных выборов Президента и Верховной Рады.