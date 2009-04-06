Досрочные выборы парламента Ющенко может назначить на 25 октября?

Президент Виктор ЮЩЕНКО действительно согласен сократить срок своего пребывания на посту главы государства и провести одновременные парламентские и президентские выборы.

Как утверждают источники газеты "Коммерсант-Украина" (№59 от 6 апреля) в Секретариате Президента, окончательно это решение якобы было утверждено в пятницу утром, а его инициатором выступил глава СП Виктор БАЛОГА.

Сам В.БАЛОГА подтвердил, что принимал участие в предварительном обсуждении этой инициативы, и заверил в серьезности намерений В.ЮЩЕНКО.

"Выборы президента 25 октября будут досрочными, потому что по Конституции их следовало провести 17 января 2010 года. Но для президента не критичны дополнительные три месяца пребывания у власти, поскольку в данном случае на кону будущее страны", - заявил В.БАЛОГА, добавив, что совместные досрочные выборы будут "отражением народной воли".

"Выйдите на улицу и спросите у прохожих, что они думают о власти. А потом уточните, о ком они так плохо думают – о премьере, Президенте или парламенте. Уверен, вам скажут, что обо всех. Таким образом, "перезагрузку" тоже следует проводить во всех ветвях власти одновременно", - пояснил глава СП.

Комментируя изданию призыв лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА "не тянуть до 25 октября" с одновременными выборами Президента и парламента, а провести их раньше, В.БАЛОГА сказал: "Будет это 25 октября или 25 сентября – не так важно. Нужно, чтобы была политическая воля для проведения полной перезагрузки власти".