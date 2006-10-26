Червоненко: контрольный пакет Нашей Украины должен быть у Ющенко

Сегодня на заседании Совета партии “Народный союз “Наша Украина” член Совета, глава Запорожской облгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО выступил с предложением в ближайшее время пригласить на заседание Совета Президента страны и лидера “Нашей Украины” Виктора ЮЩЕНКО. Об этом сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

Е.ЧЕРВОНЕНКО убежден, что контрольный пакет партии - 51 процент, должен быть у Президента.

Также он отметил, что в Совет должны войти новые, молодые люди, но обязательно в нем должны остаться и профессионалы. Он сравнил ситуацию в “Нашей Украине” с состоянием больного в реанимации.

По его словам, сегодня пора ответить на вопрос, какова наша цель и чего мы хотим.

Он заверил, что все те, кто сегодня сидит в зале во время Совета партии, исповедуют оранжевую идею.

“Мы должны быть единой командой и не сдавать своих”, - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

21 октября, выступая на съезде НСНУ, почетный председатель партии Виктор Ющенко отметил: «Я не хочу, чтобы партия превращалась в закрытое акционерное общество, где главные акционеры могут решать, что нужно для партии».